Avtorski projekt mlade celjske ekipe bo kmalu ugledal luč svetovnega spleta. Serijo, ki obsega pet 30-minutnih epizod, so lanskega avgusta posneli v 27 snemalnih dneh na več kot 30 lokacijah po vsej Sloveniji. Premierno bo predstavljena 31. januarja na spletni strani www.dualizem.com.

Dogajanje v Spletni seriji Dualizem je postavljeno v ne tako oddaljeno prihodnost, v čas, ko je umetna inteligenca že tako razvita, da ima svojo zavest. Spremljamo življenje Krisa, ki ga njegova partnerka Pia povabi k sodelovanju pri razvoju nadgradnje obstoječih virtualnih osebnih asistentov, kamor so jo povabili kot psihologinjo …

Igralska zasedba, ki šteje več kot 50 igralcev, je bila izbrana na dveh avdicijah – v Celju in Ljubljani. Med igralci, ki v večji meri že imajo igralske izkušnje, so tudi: Andrei Lenart, Maša Tiselj, Jože Doberšek, Jure Rajšp, Valentina Plaskan, Ondina Kerec, Denis Bornšek, Luka Žerjav, Aiko Zakrajšek, Rok Turnšek.

Za avtorsko glasbo v seriji je poskrbel perspektivni 23-letni skladatelj Leon Firšt, ki se med drugim lahko pohvali tudi z avtorstvom celotne glasbene podlage za muzikal Veronika Deseniška, gonilo vsega pa so zagotovo producenti Spletne serije Dualizem: Igor Pečoler (direktor fotografije), Laura Gričar (producentka), Tomaž Krajnc (režiser in scenarist) in Nejc Jezernik (direktor izbora igralcev).

Oglejte si uradni napovednik Spletne serije Dualizem.