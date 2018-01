Upravna enota Šmarje pri Jelšah z novim vodstvom

Vincencij Habjan se je s koncem leta poslovil z mesta načelnika Upravne enote Šmarje pri jelšah, ki pokriva šest občin, prišel je namreč čas njegove upokojitve. Upravna enota tako od ponedeljka deluje pod okriljem vršilke dolžnosti načelnice mag. Jasne Junkar, ki je bila pred tem na šmarski upravni enoti pet let vodja oddelka za upravne notranje zadeve in promet. Za vršilko dolžnosti je imenovana do imenovanja načelnika oziroma za šest mesecev. “Ob imenovanju za vršilko dolžnosti imam dober, pozitiven občutek, saj me je za ta vodstveni položaj predlagal dosedanji načelnik Vincencij Habjan. Kar pomeni, da ceni moje dosedanje delo in mi zaupa. A nove delovne obveznosti sprejemam z vso odgovornostjo, saj je treba že od prvega dne novega leta nemoteno delovati, ob nenehnem zavedanju, da smo tukaj zaradi strank,” je ob imenovanju dejala Junkarjeva in zaključila, da bodo njihova temeljna vodila še naprej zakonitost, strokovnost in usmerjenost k strankam.