Uprava Uniorja načrtuje nove ukrepe za izboljšanje poslovanja

Uprava zreškega Uniorja po menjavi nekaterih direktorjev načrtuje nove ukrepe za izboljšanje poslovanja.

Kot sta za lokalni časopis NOVICE, ki izide jutri, povedala predsednik in član uprave Robert Vuga in Branko Bračko, lahko pride tudi do zmanjšanja števila zaposlenih.

Načrt prestrukturiranja

V Uniorju pripravljajo načrt za celovito prestrukturiranje družbe, ki bo usmerjen v dolgoročno stabilnost in rast podjetja. Omenjajo optimizacijo procesov in izboljšanje učinkovitosti, možno pa je tudi zmanjševanje števila zaposlenih, čeprav to ni njihov cilj, poudarja Vuga:

“Seveda je možno, da bo v določenih segmentih, kjer je presežna zaposlenost, prišlo do zmanjšanja. Vendar pa bomo storili vse, da bo ta prehod čim mehkejši. Poleg upokojevanja in rednih odhodov bomo zagotavljali tudi ustrezno usposabljanje zaposlenih in njihovo vključitev v druge segmente podjetja, kjer bomo potrebovali več ljudi. Potrebno pa se je zavedati, da so trenutni rezultati zelo slabi in če želimo zagotoviti stabilnost in nadaljnjo rast podjetja, je v tem trenutku najpomembneje, da stabiliziramo poslovanje, ki je bilo v prvi polovici leta negativno.”

Unior je na prelomni točki

Unior je na prelomni točki, je med drugim dejal Vuga, saj bo treba rešiti vrsto težav, podjetje zato nedvomno čakajo nekatere spremembe. Tekoče poslovanje je slabo, prvič po koronskem letu 2020 so poslovali z izgubo, soočajo se z visokimi obrestmi zaradi zadolženosti, trg avtomobilske industrije pa je čedalje bolj je negotov. Da bi pridobili denar za razdolžitev in nadaljnje vlaganje še vedno načrtujejo prodajo nestrateških naložb, kot je podjetje Unitur, saj se bodo v prihodnje osredotočili na osnovno dejavnost, kovaštvo in ročno orodje.

