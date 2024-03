Uporabniki zasebnega vodovoda Gračič – Bezina zavrnili podpis pogodbe s konjiškim JKP

Uporabniki zasebnega vodovoda Gračič – Bezina so na sinočnjem zboru uporabnikov tega vodovoda zavrnili podpis pogodbe o izvajanju storitev s konjiškim Javnim komunalnim podjetjem.

Ponujena pogodba o izvajanju storitev določa, da bi Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice (JKP) za naročnika, torej Krajevno skupnost Bezina (KS), opravljalo storitve vzdrževanja tega zasebnega vodovodnega sistema za prebivalce naselij Bezina, Gabrovnik, Strtenik, Vešenik, Radana vas, Gračič, Brinjeva Gora in Malahorna.

S pogodbo bi, če bi jo podpisali, upravljavec vodovoda (KS) in JKP določila obseg in način izvajanja storitev vzdrževanja. Komunala bi tako med drugim nadzirala urejenost vodnega vira in kakovost vode v njem, v primeru onesnaženja bi vključili nadomestni vodni vir, na omrežju bi izvajali popravila v primeru javljenih okvar, izvajali obveščanje uporabnikov, menjavo vodomerov, …

Po pogodbi bi torej upravljavec sistema (vsaj za zdaj) ostala KS Bezina, JKP pa bi zanje opravljal storitev vzdrževanja.

Prisotni želijo prenos lastništva

Uporabniki zasebnega vodovoda, na zboru v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah se jih je sinoči zbralo okoli 50, se s takšno pogodbo niso strinjali.

V razpravi so večkrat poudarili, da so lani decembra na prvem zboru uporabnikov vodovoda vodstvu JKP in konjiški Občini dali jasen signal, da želijo, da njihov zasebni vodovod preide v javno last oziroma v upravljanje konjiške komunale.

Z glasovanjem so podpis pogodbe, ki jim jo je predsednik Sveta KS Bezina Matic Petraš predstavil sinoči, torej vsi prisotni zavrnili.

Zahtevali so sklic novega zbora uporabnikov vodovoda, kjer bosta prisotna konjiški župan in predstavnik JKP. Kaj sledi? Matic Petraš je za Radio Rogla napovedal:

Pred sinočnjim zborom so na družbenih omrežjih KS Bezina sicer navedli, da je ponujena storitev JKP, podana v pogodbi, rešitev za vmesno obdobje, dokler ne bi prišlo do prenosa lastništva:

“JKP ne more prevzeti zasebne lastnine v upravljanje. Infrastrukturo je treba predati v lastništvo Občine, ta pa jo prenese v upravljanje JKP, v kolikor se Občina strinja s tem in so izpolnjeni pogoji predaje iz Odloka. Kot je na več srečanjih omenil župan, je eno želja, da bi KS oz. lastniki omrežja želeli predati omrežje Občini, drugo je, kdaj in pod katerimi pogoji je to izvedljivo. Postopek bo dolgotrajen, ker je povezan z investicijami.”

Proti priklopu kamnoloma

Prisotni uporabniki vodovoda Gračič-Bezina so sinoči razpravljali tudi o vlogi za vodovodni priključek – podjetje Ecobeton je namreč na KS Bezina podalo pobudo, da bi na omenjeni zasebni vodovod priključili kamnolom Brinjeva gora. Kot je pojasnil Petraš, so v Ecobetonu zatrdili, da potrebujejo zgolj manjšo količino vode za potrebe dveh delavcev v izmeni, torej za stranišče, umivanje rok in podobno. Prisotni so z dvigom rok vlogo zavrnili. (N. K.)

