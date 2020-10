‘Uniorjeva’ Tanja Žakelj zablestela na vrhuncu sezone

Gorska kolesarka, članica slovensko-kanadske ekipe Unior Devinci Factory Racing, Tanja Žakelj, je na svetovnem prvenstvu v olimpijskem krosu v avstrijskem Leogangu osvojila izjemno deveto mesto. 32-letnica je tako na vrhuncu močno okrnjene sezone še enkrat več dokazala, da zna odpeljati najbolje, ko je to najbolj potrebno. “Vsako leto si želim imeti najboljšo dirko na svetovnem prvenstvu in največkrat mi to tudi uspe. Želela sem si končati v deseterici, bila sem deveta in res se je vse krasno izteklo,” je bila vesela po prihodu v cilj. Svetovna prvakinja je sicer postala Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, za katero je Žakljeva zaostala za dobrih šest minut. Najboljša uvrstitev Tanje Žakelj na svetovnih prvenstvih pa ostaja četrto mesto iz Lillehammerja leta 2014. (Jure Mernik)

Foto: Grega Stopar

