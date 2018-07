Zanimanje za tek na Štajerskem še vedno narašča, rekreativnih tekačev je iz dneva v dan več. To je dokazal tudi tradicionalni Uniorjev tek, ki so ga na Rogli organizirali danes. Peta izvedba tega tekmovanja je bila po številu prijav rekordna (144). 5-kilometrsko razdaljo pa sta prva pretekla Matej Šturm (17:07) med moškimi in Ines Matjaž (19:55) med ženskami.

