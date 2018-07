Tradicionalni Kovaški piknik na Rogli že vrsto let združuje številne ljudi, tako ali drugače povezane z Uniorjem. Tudi včeraj je bilo tako. Kot je običajno so tudi tokrat pripravili za vsakogar nekaj. Igrali so mali nogomet, košarko in tenis, organizirali 7. pohod na Roglo iz Zreč, 5. Uniorjev tek, jadralno regato, pripravili animacije za otroke, kovaške igre, za zabavo pod velikim šotorom so skrbeli Mi4je in člani Ansambla Banovšek, …

