Uniorjev Dan odprtih vrat množično obiskan

Unior je 100-letnico počastil tudi z Dnevom odprtih vrat. Organizirali so ga prvič v zgodovini podjetja in odločitev se je izkazala za pravilno, saj je bil odziv zelo velik.

Največ zanimanja deležna kovačnica

Obiskovalce, med njimi so bili tudi nekdanji Uniorjevi zaposleni, so razdelili v več manjših skupin in jih popeljali po vseh treh proizvodnih programih – Strojegradnja, Ročno orodje in Odkovki. V njih skupaj dela približno 1800 delavk in delavcev. Tako so obiskovalci lahko videli, kako je organizirano delo v zahtevnih proizvodnih procesih, ki jih sicer posodabljajo. Pridih preteklosti je najbolj čutiti v legendarni kovačnici, kjer so delovni pogoji, predvsem zaradi hrupa in visokih temperatur, še vedno zelo zahtevni. Udeležencem Dneva odprtih vrat so zavrteli tudi dokumentarni film, v katerem je s številnimi sogovornikov strnjena častitljiva zgodovina podjetja.

