Unior in Unitur postala ‘družini prijazni podjetji’

Delniška družba Unior je prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Certifikat, ki ga podeljujeta Ekvilib Inštitut ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pomeni družbeno odgovoren princip sodelovanja z zaposlenimi. Poseben poudarek zato namenja usklajevanju njihovega poklicnega in zasebnega življenja. Prejem certifikata za Unior pomeni zavezo, da bodo v naslednjih treh letih, tj. do prejema polnega certifikata, načrtovali in uresničili aktivnosti, s katerimi bodo v podjetju krepili družini pomembne vrednote. »Zavedamo se, da je to velik, a dosegljiv izziv našega podjetja,” je ob tem povedal predsednik uprave Darko Hrastnik.

Osnovni certifikat je sprejelo tudi Uniorjevo hčerinsko podjetje Unitur. Izvršna direktorica Barbara Soršak je že napovedala, katerih pet dodatnih ukrepov bodo poleg petih osnovnih, ki ji nalaga certifikat, v Uniturju še implementirali. To so otroški časovni bonus, dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev ter štipendije in obdaritve otrok zaposlenih. “Želimo si, da naša osnovna konkurenčna prednost ostanejo strokovni, gostoljubni in pripadni sodelavci,” je poudarila Soršakova.