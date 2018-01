Unior prodaja polnilnico vode in ribnike na Stranicah

Zreški Unior prodaja polnilnico vode Rogla in ribnike na Stranicah. Kot so v Uniorju pojasnili za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE, gre za premoženje, ki je bilo predvideno za prodajo že v dogovoru z bankami iz leta 2013 in tudi v drugem dogovoru iz leta 2016.

Dodali so, da ne polnilnica ne ribniki še niso prodani, da prodajni postopek še poteka in da potencialnih lastnikov v tej fazi postopka še ne razkrivajo.

O tem tudi jutri v NOVICAH.