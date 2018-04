Unior je prodal Krvavec

Iz Uniorja so danes sporočili, da so prodali 98,56-odstotni lastniški delež v družbi RTC Krvavec. Sporočili so, da je Alpska investicijska družba izpolnila vse pogoje za nakup deleža, tako so delnice včeraj preneslina novega lastnika.

“S prodajo lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec, ki je bil opredeljen kot poslovno nepotrebno premoženje, je družba Unior uresničila zavezo, dano bankam upnicam, v skladu s sindicirano kreditno pogodbo,” so še sporočili iz Uniorja.

Po poročanju medijev naj bi kupnina neuradno znašala več kot milijon evrov.