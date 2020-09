Unior: namesto dobička v prvem delu leta izguba

Pandemija koronavirusa je močno zarezala tudi v poslovanje zreške družbe Unior. Nižjo prodajo so v prvem polletju beležili na vseh programih, namesto načrtovanega dobička so tako poslovali z izgubo, kaže Uniorjevo polletno poslovno poročilo.

Če je še na začetku marca podjetju dobro kazalo, je že čez nekaj dni praktično čez noč prišlo do sunkovitega in drastičnega upada naročil. Tako so morali omejiti obseg proizvodnje, več kot polovico zaposlenih pa poslati domov na čakanje na delo. Posledice pandemije so najbolj občutili predvsem v aprilu in maju, julija pa so že zaznali rahlo izboljšanje.

Manj naročil, nižja prodaja

V družbi Unior so v prvem polletju leta ustvarili dobrih 59 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj 36 odstotkov oziroma skoraj 33 milijonov manj kot v enakem obdobju lani. Zabeležili so 5,3 milijona evrov čiste poslovne izgube, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko so ustvarili 5,3 milijona evrov dobička, za 10,6 milijona evrov nižji poslovni izid. To je več kot 7 milijonov manj, kot so načrtovali.

Upad naročil in nižjo prodajo so zaradi vpliva epidemije zaznali tako v programih Odkovki kot Ročno orodje. Prav tako so nižjo prodajo ustvarili v Strojegradnji, a predvsem zato, ker zaradi omejitev gibanja kupci iz tujine niso mogli prevzeti strojev.

Na ravni skupine so v prvih šestih mesecih zabeležili 92,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za skoraj 40 odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem lani, pri čemer so posledice epidemije povzročile za 30 odstotkov nižjo prodajo.

Kako naprej?

Boljša novica je, da se je julija nadaljevalo postopno oživljanje gospodarstva, tudi avtomobilske industrije, kar se je odrazilo na poslovanju Uniorja. Tako so julija ustvarili sicer 23 odstotkov manj prihodkov od prodaje kot julija lani, a to pomeni 20 odstotnih točk nižji padec, kot so ga beležili v juniju. Naročilno stanje se postopoma izboljšuje, zato zaposlene postopoma vključujejo nazaj v delovni proces glede na obseg dela.

(Nina Krobat)

