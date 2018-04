Pred dnevi je umrla prva in edina zaposlena igralka v SLG Celje v sezoni 1950/51, Nada Božič. Vse življenje je ostala zvesta Celju in celjskem teatru, tudi ko je dobila ponudbo iz Ljubljane. Pred časom je praznovala visok jubilej, 90 let.

Žalna slovesnost v celjskem gledališču pripravljajo jutri.