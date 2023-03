Danes je umrla Celjanka Ljudmila Conradi, učiteljica, kulturnica in prostovoljka, več let pa je s svojimi prispevki sodelovala tudi pri nastajanju časopisa Celjan. Ljudmila Conradi je bila vsestranska osebnost: literarna ustvarjalka, ljubiteljska gledališka igralka, prostovoljka in je za svoje številne aktivnosti prejela veliko priznanj. Še do nedavnega, ko ji je bolezen to preprečila, je vsak teden pisala o kulturi in Celjanih za mestni časopis Celjan. Prav v torek bi ji uredništvo Celjana podelilo priznanje Naj Celjanka za življenjsko delo. Žal nagrade osebno ne bo prejela, je pa zanjo vedela in je bila ponosna, da so priznanje za življenjsko delo sodelavci podelili prav njej. (NM)

