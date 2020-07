Umrl ugledni Celjan Miran Gracer starejši

Popoldne je umrl Miran Gracer starejši, eden najuglednejših Celjanov.

Ne samo da je več kot štiri desetletja vodil svojo celjsko tiskarno in založbo Grafika Gracer; podjetje danes zaposluje več kot 30 ljudi in tiska več kot 40 različnih tiskovin, med drugim tudi lokalne časopise naše medijske družine; Gracer je bil izjemno aktiven tudi v slovenski in lokalni obrtni zbornici, celjski je tudi predsedoval. Njegovo mnenje je bilo vedno dobrodošlo v celjski lokalni gospodarski in občinski politiki, v zadnjem obdobju je vodil Celjsko neodvisno listo. Vrsto let je zelo aktivno, v različnih vlogah, deloval tudi v celjskem Rotary klubu.

Miran Gracer starejši je umrl po kratki, a hudi bolezni danes v Ljubljani. (V. M.)