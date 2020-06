Umrl je ugledni slovenski akademski slikar in grafik Polde Oblak.

Rojen je bil 1931 na Bledu, ustvarjalno je bil razpet med rodno Gorenjsko, priljubljenim Krasom in svetovljansko Bavarsko. Nekaj njegovih del je tudi med zbiratelji na širšem Celjskem, saj je bil udeleženec IV. in V. konjiških Likovnih prijateljevanj (1998 in 1999).

Pogreb bo ta petek na ljubljanskih Žalah.