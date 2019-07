Umrl je glasbenik Tine Lesjak

Ponoči je v 63 letu umrl glasbenik Tine Lesjak iz Oplotnice.

V bogatem ustvarjalnem opusu je ustvaril številne priljubljene in številne nagrajene skladbe za narodno zabavno glasbo, izvajali so jih tako rekoč vsi uspešni ansambli, Tine Lesjak pa je deloval v svojimi Brati iz Oplotnice in Pevci s Pohorja. Bil je tudi glasbeni mentor več stotim harmonikarjem in ansamblom. Na Radiu Rogla je vrsto let ustvarjal priljubljene narodnozabavne sredine večere.