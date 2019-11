Umrl je častni občan Slovenskih Konjic Tone Ofentavšek

78 let star je sinoči v Celju je umrl častni občan Slovenskih Konjic Anton Ofentavšek iz Tepanja.

Ustanovil in skoraj pet desetletij je vodil uspešno podjetje Oplast. To deluje v Tepanju in Kobaridu in delo daje več kot 230 ljudem.

Vedno mu je bilo zelo mar za kraj, v katerem je živel. Skoraj tako dolgo kot svoje podjetje je kot predsednik vodil krajevno skupnosti Tepanje. Ob njegovi viziji in delovanju se je majhno skromno naselje razvilo v moderen kraj, v katerega se danes priseljuje vse več ljudi.

Gledal je širše. V vseh sistemih je bil dejaven v politiki lokalne skupnosti. V sedanji občini Slovenske Konjice je bil občinski svetnik in viden član svetniške skupine SDS. Odločitve, ki jih je zagovarjal, pomembno vplivajo na življenje vseh ljudi v Dravinjski dolini tudi danes.

S svojim podjetjem je obilno podpiral vse tukajšnje. Pomagal je pri vsem: obnovi cerkve, delu gasilskega društva, ureditvi cest, zidavi šol in vrtcev, organizaciji maratona, vseletni kulturni produkciji na Konjiškem, skoraj dve desetletji je bil generalni pokrovitelj največje brezplačne zabave na Štajerskem Letke Radia Rogla.

Pomagal je tudi takrat, ko se to ni tako javno videlo. Marsikomu je pomagal iz finančnih stisk.

Ljudje v lokalni skupnosti so prepoznavali njegovo vrednost. Leta 2015 je postal častni občan Občine Slovenske Konjice. Leta 2012 so ga bralci lokalnega časopisa NOVICE izbrali za Naj osebnost lokalnega območja.

Delu se ni nikoli odrekel. Človek lahko najde smisel le v ustvarjanju in delu, je povedal. Bil je osebni zgled marljivega delavca: Odlikovala ga je izjemna pozitivna energija, ki je sevala iz njega k drugim ljudem in s katero je znal navdušiti.

Anton Ofentavšek je odšel sredi dela. V družinskem podjetju je vzgojil naslednike.

Čeprav je imel rad moč in je rad soodločal, se nikoli ni družbeno izpostavljal. Njegova osebna prisotnost na prireditvi je bila za organizatorje čast.

Družina je že sporočila, da bo zadnje slovo od Toneta Ofentavška v družinskem krogu. (Valerija Motaln)