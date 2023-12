Umrl je bistriški športnik invalid Franc Pinter – Ančo

Kot je na družbenem omrežju Facebook sporočila strelska trenerka Polona Sladič, je v 70. letu starosti umrl parastrelec Franc Pinter – Ančo iz Slovenske Bistrice. Paraplegik je bil od leta 1977, ko je utrpel poškodbe v prometni nesreči. S parastrelstvom se je resno ukvarjal vse od leta 1986, s svojimi dosežki pa dosegel status legende, saj je več kot 30 let sooblikoval svetovni vrh parastrelstva. Udeležil se je kar osmih paraolimpijskih iger in osvojil štiri medalje. V Atlanti (1996), Sydneyu (2000) in Atenah (2004) je osvojil srebrno kolajno, v Pekingu leta 2008 pa bronasto.

Polona Sladič je na FB med drugim zapisala: »28 let je trajal ta odnos med njim kot športnikom in mano kot trenerko. To je bil odnos, ki je spletel tako močno vez, kot jo lahko splete le šport. Zato danes zelo boli. Ančo, ni bil še tvoj čas, nikakor ne. Kljub težavam zadnje čase si odšel nepričakovano. In ja, tako kot dostikrat ni bilo čisto fer, da si za tiste drobne decimalke izgubljal medalje, tudi tole ni pošteno. Ni fer. A če sva pri decimalkah lahko kaj popravila, tukaj ne moreva. Dragi Ančo, počivaj v miru.« (D.G.)