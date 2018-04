Svetovno nagrajena ulična svetila svetijo že v Zrečah in v Velenju

Družba GeoEnergetika iz Petrovč je letos na prestižnem oblikovalskem ocenjevanju, kjer sodeluje več kot 59 držav na svetu, za svojo ulično svetilo GeoLux Plain prejela nagrado Red Dot.

To je velik dosežek, saj je na letošnjem ocenjevanju svoje inovativne kreacije žiriji Red Dot: Product design postavilo več kot 6300 oblikovalcev in proizvajalcev iz več kot 59 držav. Inovativnost, funkcionalnost, kakovost, ergonomijo in vzdržljivost izdelkov je preučevalo približno 40 najboljših strokovnjakov s področja oblikovanja. Med najboljšimi na svetu je tako tudi svetilo GeoLux Plain, ki ga je oblikoval univerzitetni diplomirani oblikovalec Gašper Puhan, ki je tudi direktor in solastnik družbe GeoEnergetika. Pri oblikovanju sta sodelovali tudi oblikovalska družba Medias kreativ in razvojni oddelek družbe GeoEnergetika.

Sicer družba zaposluje interdisciplinarno skupino strokovnjakov in aktivno razvija prodajno mrežo po svetu. Trenutno že izvažajo v Luksemburg, Nemčijo, Avstrijo, Švico, Izrael, Makedonijo, na Nizozemsko, Hrvaško, Irsko in v druge države. V Sloveniji so s produktno skupino Plain že opremili nekaj občin, kot sta na primer Velenje in Zreče. Atraktivnost pa so prepoznali tudi drugi pomembni naročniki in partnerji.

Ob tem je oblikovalec Gašper Puhan povedal: “V množični konkurenci proizvajalcev ulične in urbane razsvetljave boj za pridobitev novih distribucijskih partnerjev ključ, da se diferenciramo od njih. Zagotavljanje najsodobnejših tehnoloških rešitev za preboj na globalni trg ni več dovolj. In na največjem bienalnem sejmu Light + Building 2018, Frankfurt, s katerega smo se ravno vrnili, se je jasno potrdila pravilnost odločitve, da morajo naši produkti poseči v najvišji oblikovni segment, če želimo doseči plan rasti v tujini. To dodatno nagovarja arhitekte, urbaniste, projektante in tudi končne kupce. Inovativni oblikovalski pristop nam je omogočil tudi sodelovanje s tujimi proizvajalci svetil, za katere trenutno izvajamo razvoj, v prihodnje pa upamo tudi na možnost sodelovanja pri proizvodnji.”

Sodobna in inovativna rešitev za urbana okolja

Svetilo Geolux Plain je mednarodno strokovno žirijo Red Dot prepričalo z inovativnim oblikovnim pristopom, ki omogoča napredne tehnološke rešitve, enostavno namestitev produkta v okolje ter enostaven tehnološki proces, ki omogoča nižje proizvodne stroške. V segmentu energetsko učinkovite razsvetljave pa je ravno to ključ za zagotavljanje kratke dobe povračil investicij na osnovi energetskega prihranka.

Celotna produktna linija Plain tako z eno oblikovno zasnovo omogoča osvetlitev celovitega urbanega okolja. Inovativni svetlobni modul svetilk omogoča modularni pristop in kombinacijo fotometričnih rešitev ter oblikovanje številnih različnih svetlobnih snopov za reševanje še tako zahtevnih potreb po osvetljenosti.

