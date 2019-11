Uefa liga prvakov v futsalu: Dobovec začel zmagovito

FC Dobovec Pivovarna Kozel : FC Halle – Gooik 3:1 Ekipa iz Dobovca je turnir v Moskvi pričela z zmago proti belgijskemu prvaku, s katerim so na podobnem turnirju v Litvi igrali že lani.

Varovanci trenerja Kujtima Morine tekme sicer niso začeli dovolj odločno, kar je pomenilo, da so pobudo imeli Belgijci, ki so v vodstvo prišli ob koncu pete minute, ko je po podaji Teixheire vratarja Puškarja premagal Carpes. Za nameček je v 17. minuti Alen Fetić zapravil kazenski strel. Dobovčani so sicer v prvem polčasu po zaostanku več poskušali, a njihovi streli niso bili dovolj natančni, da bi prišli do zadetka. Da je ostalo pri vodstvu ekipe Halle – Gooik samo za en zadetek, je bil zaslužen še vratar Dobovca Damir Puškar, ki je obranil nekaj nevarnih strelov.

V drugem polčasu pa ofenziva Dobovčanov, ki so bili bolj nevarni, a nasprotnega vratarja niso uspeli premagati. V 33. minuti pa končno izenačenje, ko je bil Teo Turk natančen po podaji Klemna Duščaka. Izenačenje je našim igralcem dalo novih moči, napadali so še bolj odločno in v 38. minuti prišli do vodstva. Rok Mordej je lepo podal, strel Fetića pa je v mrežo preusmeril nasprotni igralec. Vodstvo Dobovčanov je pomenilo igro Belgijcev na vse ali nič, kar se je na srečo Dobovčanov spremenilo v nič, kajti Kristijan Čujec je z zadetkom 2 sekundi pred koncem tekme potrdil zmago za FC Dobovec Pivovarna Kozel. Naš klub novo tekmo igra že v sredo proti znancem iz turnirja v Podčetrtku FC SG Mostar, v petek pa še proti domačinom turnirja, ruskim podprvakom. (Jože Strniša, foto: Vir RTV SLO)