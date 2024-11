Udobno kampiranje

Kampiranje. V lanskem poletju se je zanimanje povečalo tudi na račun televizijske serije.

Glamping. Ponudnikov je tudi v okolici Celja vse več.

Ljudje iščemo različne načine oddiha, s tem pa so povezani tudi različni načini bivanja med počitnicami. Zadnje poletje je bilo skoraj nemogoče najti prosto mesto v kampih s počitniškimi prikolicami, šotori in z avtodomi, k čemur so starše nagovarjali najmlajši. Ko smo pri znancih preverjali, kaj je bil razlog za to, so nam enoglasno odgovorili, da si otroci želijo izkusiti doživetje, kot so ga prikazali v televizijski seriji Skrito v raju.

Glamping v porastu

Že nekaj let pa raste priljubljenost glampingov, torej bivanja v glamuroznih, luksuznih hišicah. To ni nujno kampiranje v šotoru, lahko je drevesna hiša, lesena koča, bivanju prilagojen star avtobus ipd. Takšno kampiranje omogoča spanje na postelji z vzmetnico, kopalnico, klimatsko napravo, ogrevanje, elektriko, obvezna je tudi vsaj čajna kuhinja. Nemalokrat ponudniki poskrbijo še za dodatno dobro počutje z bazenom ali drugo wellness opremo.

Glampingi v celjski okolici

Tudi v okolici Celja najdemo več ponudnikov, ki razvajajo domače in tuje goste. Koliko turistov jih obišče, koliko nočitev navadno zakupijo? Odgovorov pri ponudnikih nismo dobili, saj na naše klice in elektronsko pošto niso odgovorili. Svetla izjema je bila ekološka kmetija Brodej iz Vitanja, kjer so si vzeli čas za nas. Vseeno smo vam predstavili nekatere. Katere, pa preberite v aktualnem Celjanu.