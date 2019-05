Državne kadetske prvakinje v košarki so igralke Akson Ilirije. Ljubljančanke so na finalnem turnirju kategorije U17 v Slovenskih Konjicah danes v finalu z 69:53 premagale Cinkarno Celje. Mali finale med poraženkami petkovih polfinalnih obračunov so dobile Konjičanke, ki so bile od vrstnic iz kranjskega Triglava boljše s 67:60.

Več v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.



1 od 14