Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice na DP osvojil 20 zlatih medalj

Minuli vikend je v športni dvorani Slovenska Bistrica potekalo 26. in hkrati največje finale v zgodovini Twirling zveze Slovenije. Organizacijo le tega je Twirling zveza zaupala domačemu Twirling klubu Sašo, ki je to nalogo brezhibno izpeljal. Ob izjemno močni konkurenci, pa ni bila vrhunska le organizacija, temveč tudi sami rezultati za domač klub, ki so presegli vsa pričakovanja.

»TK Sašo je tako finale zaključil s kar dvajsetimi naslovi državnega prvaka, štirinajstimi srebrnimi in šestimi bronastimi odličji. Višji kakovostni razred je povsod upravičil vlogo favorita, medtem, ko so mlajši člani, ki so se v boj podali z manj izkušnjami, prav tako dosegli izjemne uspehe, kar je dober obet za naprej.« Kot so še sporočili iz kluba gredo čestitke prav vsem tekmovalcem, ki so zastopali barve kluba, kot tudi staršem in drugim podpornikom za neverjetno podporo.