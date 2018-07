Twirling klub Sašo iz Slov. Bistrice postal evropski klubski prvak

Iz Twirling kluba Sašo Slovenska Bistrica poročajo o presenetljivem dosežku – z Evropskega klubskega pokala E.F.B.T. v twirlingu, ki je med 29. junijem in 1. julijem potekal na Irskem, so se vrnili kot klubski prvaki.

Nastopili so v konkurenci 12-ih klubov iz različnih evropskih držav in več kot sto tekmovalcev. Z mlado ekipo jim je uspelo premagali celo doslej nepremagljive konkurente iz Španije. To je zgodovinski uspeh twirling športa v Slovenski Bistrici, pravi trener Sašo Koprivnik: »Kar smo dosegli je za nas res razveseljivo in tudi nepričakovano. Skupaj pa smo osvojili 3 zlate medalje, 3 srebrne in en bron. Te kolajne in seštevek vseh točk za udeležbo v finalu je bilo na koncu dovolj, da je skupni pokal pripadal našemu klubu.«

Klub so zastopale: Iva Bračič, Nežka Červan, Eva Mlaker Sambolec, Leja Gorjup, Asja Lamberger Al Khatib, Sanja Kmetec, Živa Srše, Neža Platovnjak, Ajda Platovnjak, Nika Vetrih in Maruša Ledinek. Posebej velja izpostaviti, da je ena izmed najmlajših udeleženk tega tekmovanja Eva Mlaker Sambolec osvojila tri zlate ter eno srebrno medaljo.