Tuš poskrbel za ‘posladkan’ program Radia Rogla

Če se vam je zdel Radio Rogla danes malo posladkan, za to vso odgovornost prevzema Tuš. Ekipi radia so namreč Tuševci prinesli velikansko torto ob praznovanju 22-letke.

V Tušu se zavedajo, kako pomembno je v življenju najti tudi čas za praznovanje in veselje, saj prav letos tudi sami praznujejo 30 let delovanja. Pripravili so že številna druženja s strankami in sodelavci Tuša, za svoje kupce pa vso leto pripravljajo različna presenečenja.

Tudi ker je Tuš prvo trgovino pred 30. leti odprli prav v Slovenskih Konjicah, se je pridružil največji konjiški brezplačni zabavi 22-letki Radia Rogla. V imenu Tuša bosta radijki Alenka Vodušek in Darja Gajšek na prireditvi izvajali prav posebno akcijo, v kateri bosta ‘tušnili’ marsikaterega obiskovalca, Tuš pa jih bo obdaril z darilnimi boni.

Tuš je z našo medijsko hišo povezan tudi s tem, da je bil eden prvih oglaševalcev (na gornji fotografiji je naslovnica časopisa NOVICE izpred 29-tih let, na kateri je imel Tuš svoj oglas).

Na dan 22-letke bo v Ljubljani tudi Tušev tek barv, športno zabavni dogodek, ki prav jutri praznuje svojo peto izvedbo. 5. obletnica prinaša SPEKTAKEL, kakršnega Ljubljana še ni doživela, sta med obiskom na radiu Rogla povedal Tuševa Anja Marjetič in Matija Vedenik.