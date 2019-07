Tuš je počitniške nasmehe pričaral tudi štajerskim otrokom

Tuš je to poletje v sklopu projekta Pričarajmo nasmeh na Debeli rtič peljal že 146 otrok s Štajerske, Koroške in Prekmurja. Med njimi jih je bilo devet tudi iz Slovenskih Konjic. »Naš dobrodelni projekt prinaša veselje in radost med tiste, ki morda morja sploh še niso videli, niso pomočili prsta v slano vodo ali se brez skrbi en teden družili z vrstniki,« pojasnjuje vodja projekta v Tušu Anja Marjetič in ob tem izpostavlja, da so v vseh letih lepše poletje pričarali že 8.600 otrokom iz depriviligiranih okolij. Do konca poletja bodo tako počitnice na morju že 17. leto omogočili 500 otrokom. Tudi letos letovanja potekajo v tesnem sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, ki poskrbi za prijetno počutje otrok. Njihovi vzgojitelji in animatorji pripravijo pester program, v katerem ne manjka ustvarjalnih, športnih, izobraževalnih, kreativnih in zabavnih aktivnosti. Otroke vedno navdušijo igre na bazenu, izdelovanje razglednic, vodne in štafetne igre, turnir v kegljanju, nogomet, plesna delavnica … Vsako leto je posebno doživetje izlet z ladjico v Koper, saj se mnogi prvič peljejo po morju in vidijo celino z druge strani. Aktivni in zapolnjeni dnevi v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič se zaključujejo s plesnimi, pevskimi in kino večeri, kjer se prijateljske vezi še krepijo.

»Prav vsi otroci so, glede na preteklo znanje, vključeni v plavalne tečaje, tako da uživajo v vodi in nadgrajujejo svoje plavalne veščine. Pridobljeno plavalno znanje se nam zdi ena od ključnih vsebin, ki jim jo ponudimo v okviru letovanja, saj je naprimer v tokratni skupini kar tretjina neplavalcev,« dodajajo v Tušu, kjer pravijo, da so 30-letni zgodovini svojega podjetja izpeljali že mnogo odmevnih dobrodelnih projektov, a prav Pričarajmo nasmeh ostaja edinstven zaradi odzivov otrok, staršev, vzgojiteljev in zgleda, ki ga ponuja družbi.