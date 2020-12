Tuš doniral 5 ton hrane in izdelkov za socialno ogrožene starostnike

Tuš je v mesecu dobrih želja in dejanj Rdečemu križu Slovenije (RKS) doniral 5 ton Tuš izdelkov. Namenjeni so starostnikom iz vse Slovenije, ki jih je socialna situacija prisilila v iskanje pomoči oziroma sami ne zmorejo pokriti vsakomesečnih življenjskih stroškov. V Tušu bodo tako prihajajoče praznike polepšali več kot 600 pomoči potrebnim.

V Tušu že več kot 30 let negujejo družbeno odgovornost, ki jo v večini namenjajo otrokom. A pred tokratnimi prazniki so prisluhnili pozivu starostnikom in se odločili za donacijo RKS za pomoč tistim, ki jim življenjske razmere ne omogočajo brezskrbne starosti. »V Tušu želimo s pozitivnimi zgledi v družbi spodbujati pomoč in občutek za stisko bližnjega, zato smo poziv za predpraznično pomoč starostnikom vzeli kot novo priložnost za širjenje dobrih dejanj in dvig zavedanja o pomenu dobrodelnosti v današnjem času,« poudarjajo v Tušu. V donaciji je 5 ton živilskih in neživilskih Tuš izdelkov, ki bodo v predprazničnih dneh ogroženim starostnikom prišli še kako prav.

V predprazničnem času se mnoga podjetja odločajo, da namesto poslovnih daril pomagajo šibkejšim v naši družbi. V Tušu tako že vrsto let ne sprejemajo in ne podarjajo poslovnih daril, sredstva pa raje namenijo za obdarovanje pomoči potrebnih. »Dolgoletnemu partnerju in donatorju Tušu se iskreno zahvaljujem za neprecenljivo podporo našim prizadevanjem za preprečevanje in lajšanje stisk najbolj ranljivih med nami,« pa je ob predaji povedala predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Vesna Mikuž.