Tuš bo znova na morje odpeljal 500 otrok

Tuš bo z dobrodelnim projektom Pričarajmo nasmeh letos ponovno polepšal počitnice 500 otrokom iz različnih koncev Slovenije. Na Debelem rtiču bodo otroci spoznavali nove prijatelje, uživali v kopanju in družabnih igrah, se ukvarjali s športom in izražali svojo kreativnost.

Danes je ta še posebej prišla na plano, saj je prva skupina otrok, ki prav v teh dneh letuje tam, skupaj s Tušem in Rdečim križem Slovenije pripravila pravi počitniški havajski dan, ki ga je s svojim nastopom popestril priljubljeni raper Nipke. V 17 letih projekta se bo številka pričaranih nasmehov ustavila pri 8.600, in to v letu, ko Tuš praznuje 30 let odprtja prve trgovine.

