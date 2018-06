1 od 6

V sklopu dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh otrokom iz socialno ogroženih družin bo Tuš tudi letos na morje odpeljal 500 otrok. Trenutno v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič letuje prva skupina 78. otrok koroške, savinjske in obalno-kraške regije. Danes so se v indijanski vasi preizkusili na številnih delavnicah, ob koncu pa zaplesali indijanski bojni ples.