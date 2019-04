Turnir v Luganu Poloni Hercog, Tamara Zidanšek do četrtfinala Bogote

Teniška igralka Polona Hercog je zmagovalka WTA turnirja z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev v švicarskem Luganu. 28-letna Mariborčanka je v današnjem finalu s 6:3, 3:6 in 6:3 premagala 17-letno Poljakinjo Igo Šwiatek. Za Hercogovo je to po zmagah v Bastadu leta 2011 in 2012 tretji WTA naslov v karieri.

Konjičanka Tamara Zidanšek je ta teden prav tako igrala na WTA turnirju z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev, in sicer v kolumbijski Bogoti – po dveh dobljenih dvobojih je izgubila v četrtfinalu.

Obe omenjeni Štajerki sta tudi najvišje uvrščeni Slovenki na WTA lestvici. Zidanškova je trenutno 67. igralka sveta, Hercogova 89., novo lestvico pa bodo objavili jutri.