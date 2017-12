Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje obeležil tri leta delovanja v novem turistično informacijskem centru

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ, katerega namen je promocija turistične ponudbe na ravni turističnega območja, koordiniranje in obveščanje javnosti o organiziranih prireditvah v občinah in ozaveščanje ter spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, trženje turistične ponudbe na ravni turističnega območja, upravljanje Večnamenske dvorane Podčetrtek ter promocija trajnostnega turizma že tri leta deluje v novih prostorih turistično informacijskega centra, kar so včeraj obeležili z dnevom odprtih vrat.

Omenjena organizacija se lahko pohvali s svojim delovanjem in rezultati. V prvih devetih mesecih leta 2017 so bili organizatorji številnih prireditev v kraju, med katerimi je prav gotovo najodmevnejši Festival vina in čokolade, Lovrenčev sejem, pripravili so koncert Jana Plestenjaka, v septembru pa so organizirali 1. Kuhno pod gradom, prav tako pa so bili organizatorji Zaključne prireditve priznanj Entente florale, kjer je kraj obiskalo 250 članov delegacij cele Evrope.

V prvih devetih mesecih leta 2017 so organizirali 45 izletov, Večnamenska dvorana Podčetrtek pa je bila koriščena 1730 ur, kar pomeni, da je bila koriščena 6,4 ure na dan, kar je 0,3 ure več kot leta 2016. V dvorani so gostili 201 dogodek, prav tako pa so se udeleževali številnih sejmov, na katerih so promovirali turistično ponudbo Podčetrtka, Bistrice ob Sotli in Kozjega.

Več boste lahko prebrali v Rogaških novicah.