Turizem – Najprej nastanitve do 30 oseb, junija hoteli?

Na Brdu pri Kranju je v ponedeljek zasedal novoustanovljeni strokovni svet za turizem, ki je razpravljal o pomoči gostinski in turistični panogi v času okrevanja po epidemiji in standardih, ki bodo veljali po ponovnem odprtju lokalov in hotelov.

V ponedeljek je na Brdu pri Kranju zasedal novoustanovljeni strokovni svet za turizem, ki ga vodi državni sekretar Simon Zajc, sestavljajo pa ga predstavniki turističnih združenj, slovenskih hotelirjev, Gostinska zbornica, sekcija turizma pri Obrtni zbornici Slovenije, Slovenska turistična organizacija in Turistična zveza Slovenije (TZS), katere predstavnik v delovni skupini je tudi podpredsednik TZS, predsednik odbora za turizem pri Skupnosti slovenskih občin ter župan Podčetrtka Peter Misja.

Državni sekretar Simon Zajc, ki vodi strokovni svet, je priznal, da se ob odpiranju teras gostinskih lokalov pojavljajo številna vprašanja. Pojasnil je, da mora biti med gosti vsaj 1,5 metra razdalje, ni pa jim treba nositi maske, razen če uporabijo toaletne prostore. Vlada načrtuje, da bi že v prihodnjem tednu lahko vrata odprli nastanitveni obrati, ki lahko sprejmejo do 30 gostov. Ob ugodni epidemiološki sliki bi junija sledili hoteli, wellnessi in ostali ponudniki.

Pričakujejo zgolj do 50-odstotno zasedenost V hotelih sicer letos pričakujejo okoli 70 odstotkov manj prihodkov na letni ravni, če se bodo vrata hotelov odprla s 1. junijem in se bodo v istem mesecu sprostili tudi prehodi meja z državami, ki covid-19 obvladujejo podobno kot Slovenija. V tem primeru bi po ocenah predsednika Združenja hotelirjev Slovenije pri Turistično gostinski zbornici Slovenije Gregorja Jamnika hoteli poleti lahko beležili okoli 30-odstotno zasedenost, jeseni pa 50-odstotno. »Rezervacije trenutno stojijo, novih je zelo malo,« je dodal Jamnik, ki ga glede na dejstvo, da je bila tema seje vezana tudi na predloge tretjega protikoronskega paketa, ki so bili podani s strani vlade in turističnega gospodarstva, sicer veseli, da vlada posluša gospodarstvo in sledi njegovim predlogom. »Najbolj ključno, akutno in kronično je pomanjkanje likvidnostnih sredstev, ki nam jih je praktično zmanjkalo. Zagon bo izjemno dolg, daljši od drugih gospodarskih panog, zavleklo se bo v prihodnje leto ali dve. Ker bo virus med nami najverjetneje ostal, moramo spremeniti način vedenja v hotelih, gostinskih obratih in restavracijah na način, kot ga še nismo videli. Izobraziti moramo naše kadre,« je opozoril Jamnik, ki je še dodal, da bo v drugem krogu vlada morala pomagati hotelskim podjetjem ob ponovnem odprtju.

Pomembno je obdržati dober kader Sodelovanje vlade z gospodarstvom pozdravlja tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije, predsednik odbora za turizem pri Skupnosti slovenskih občin ter župan Podčetrtka Peter Misja, ki pa opozarja, da bo začetek novega zagona zelo težak. Misja je poudaril, da bo ob ponovnem zagonu turistične panoge in novih standardih še bolj kot prej pomembna kakovostna delovna sila, zato je potrebno poskrbeti, da bo delavcem omogočeno čakanje na domu, dokler se razmere vsaj nekoliko ne stabilizirajo, saj če bodo podjetja zaradi manjšega obsega dela delavce odpustila, jih bodo v času, ko se bo turizem postavil nazaj na noge, zelo težko dobili nazaj. Zavzel se je za to, da bi bili postavljeni standardi ob upoštevanju zakonov in priporočil NIJZ življenjski oziroma da v Sloveniji ne bi bili »bolj papeški od papeža«. Misja je še izpostavil, da se sredstva za zagon turizma morajo najti, kasneje pa se morajo deliti pošteno. »V preteklosti se je marsikdaj zgodilo, da so sredstva dobili tisti, ki jih niso potrebovali ali so jih dobili na nepravilen način. Na tem področju pričakujem 100-odstotno kontrolo,« je poudaril. (K. C., foto: STA)