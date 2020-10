Turizem na pavzi: v Terme Zreče le še na zdravljenje

Zaprto. V teh dneh bi bilo na Zreškem precej turistov, a so zdaj hoteli zanje zaprti.

Zaradi širjenja okužb med prebivalci je Vlada začasno zaprla nastanitvene objekte, bazene in velnes storitve. Tako so morali 22. oktobra za turiste zapreti tudi Terme Zreče in turistični center na Rogli. Nastanitve pri njih sicer še lahko koristijo izjeme, med njimi gostje, ki prihajajo na zdraviliško zdravljenje.

Počitnice splavale po vodi

V podjetju Unitur so nam povedali, da so bili med poletjem dobro zasedeni, predvsem zaradi izdaje turističnih bonov. Jeseni se je obisk turistov sicer nekoliko znižal, a so v septembru v Termah Zreče še vedno beležili več kot 80-odstotno zasedenost, na Rogli pa skoraj 40-odstotno.

Dobro je kazalo tudi za jesenske počitnice, ko bi v Uniturjevih centrih beležili vsaj 80-odstotno zasedenost. Ker so pred dnevi razglasili epidemijo in sprejeli nove ukrepe, so morali rezervacije za jesenske počitnice in kasnejše obdobje odpovedati.

“Smo pa gostom omogočili, da njihove rezervacije prestavijo na kasnejši termin, za kar se bo odločila tudi večina gostov,” so sporočili iz Uniturja.

Še nekaj gostov

Ponujanje nastanitvenih storitev je dovoljeno le v primeru redkih izjem, kamor spada tudi zdravstvena rehabilitacija.

“Trenutno so v Termah Zreče nastanjeni gostje, ki koristijo zdraviliško rehabilitacijo. Beležimo še nekaj gostov, ki so ob uveljavitvi tega odloka že bili nastanjeni pri nas. Prav tako se v Termah Zreče izvaja ambulantna fizioterapija in določne specialistične ambulante,” so nam v začetku tedna sporočili iz Uniturja. (N. K.)

