Turistična agencija Sajko turizem iz Slovenske Bistrice obeležuje 30 let delovanja

Turistična agencija Sajko turizem iz Slovenske Bistrice na današnji dan, 22. februarja, obeležuje 30 let delovanja. Agencija ima svoje poslovalnice v Slovenski Bistrici, Mariboru in Ljubljani. V vseh treh je trenutno 9 zaposlenih. So ekipa izkušenih turističnih zanesenjakov, ki svoje delo gradi na osebnem stiku s strankami.

Sajko Turizem danes sodi med srednje velike turistične agencije v Sloveniji, a najverjetneje med vodilne po številu organiziranih potovanj in izletov. »Sicer točnih številk o vseh ostalih agencijah mi seveda ne posedujemo. Smo pa skozi vsa ta leta postali prepoznavni po organizaciji lastnih potovanj po Evropi in po celem svetu,« pravi ustanovitelj agencije Milan Sajko.

Pojasni, da so pred covidom dosegali nekje med 10 do 12 tisoč potnikov na lastnih potovanjih in izletih na letni ravni, poleg tega je dodatno z njimi vsako leto dopustovalo še med 4 in 5 tisoč strank. Njihov cilj je, da se letos tem številkam spet približajo.

Visoko povpraševanje viša cene turističnih ponudnikov

Njihova potovanja so v zadnjih 30 letih uspešno organizirali v prav vse evropske države in v veliko držav na vseh kontinentih sveta. Seveda je bil pojav koronavirusa za agencijo daleč najtežja preizkušnja v celotnem obdobju delovanja. Večina omejitev je zdaj odpravljena, ne pa še na vseh destinacijah, pravi Sajko:

»Kot posledica sproščenih covid omejitev se v zadnjih nekaj mesecih soočamo z močno povečanim povpraševanjem. In če smo se še pred nekaj meseci turistični delavci močno prilagajali željam strank, da bi oživili turistične tokove, smo sedaj zaradi manjšega števila razpoložljivih kapacitet in vsesplošnega pomanjkanja kadra v gostinstvu in turizmu v položaju, ko se morajo tudi stranke že precej prilagajati ponudbi, ki je na voljo.

Ker je trenutno povpraševanje za številne destinacije večje od ponudbe, se ponudniki bolj usmerjajo v individualno prodajo, cene so posledično višje. Pomembno vlogo pri rezervaciji dopusta za ugodno ceno igra hitra odločitev. Žal je treba reči, da so višje cene predvsem odraz velikega povpraševanja in pomanjkanja kadra, kakovost storitev pa je trenutno na preizkušnji. Verjamem sicer, da se bodo razmere postopoma normalizirale, bo pa zato potrebna vsaj še kakšna sezona.«

Temelj za dobro delo so zadovoljni zaposleni

V Sajko turizem v novo desetletje vstopajo s podobnimi cilji: »Čim bolje opravljati svoje delo in poskrbeti, da se bo z naših potovanj vračalo čim več zadovoljnih potnikov in da bo z našo pomočjo čim več strank imelo lepe in doživete počitnice.

Lahko rečemo, da je naš načrt vseskozi podoben. Spremljati aktualne razmere na trgu, pridobivati nova znanja in slediti željam naših strank. Temelj za dobro delo in naš obstoj pa so seveda zadovoljni zaposleni,« dodaja Milan Sajko.

Na jubilej bodo skozi različne akcije in aktivnosti opozarjali vse leto. Za stranke nameravajo še pred poletjem organizirati večje druženje. 30-letnico pa bodo konec tega tedna slavili tudi s sodelavci in vsemi, ki pomagajo sooblikovati podjetje. (Bojana Petelinšek)