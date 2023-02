Tulipan je cvetlica, ki polepša prihod pomladi. Sadimo jih od oktobra do decembra, v razrahljano prepustno prst. V Evropo so prispeli zaradi svojih čebulnic, za katere so ljudje verjeli, da so užitne. Spadajo namreč v družino lilijevk, kamor sodita tudi čebula in česen. Šele čez čas so ugotovili, da niso namenjene za prehranjevanje, temveč za okras v gredah in vrtovih. Danes največ vrst tulipanov najdemo na Nizozemskem. Poznamo več kot 3.000 sort tulipanov, ki se nato delijo v 150 vrst. Cvetni listi tulipanov so užitni. Iz njih so nekoč izdelovali vino. Tudi barve tulipanov imajo svoj pomen. Rdeči tulipani naj bi predstavljali ljubezen in veljajo za drugo najbolj podarjano rožo v času praznika zaljubljencev. Beli tulipani predstavljajo opravičilo, vijolični pa so simbol zvestobe. V naravi ne obstaja niti ena roža, ki bi imela popolnoma črn cvet. Obstaja vrsta tulipana, ki ima izrazito temno vijoličasto barvo, da je videti že skoraj čisto črna. To vrsto tulipana imenujemo kraljica noči, do katere je težko priti.

