Tudi zaposleni v domovih za starejše v Slovenski Bistrici in Poljčanah so protestirali

Tudi zaposleni v domovih za starejše v Slovenski Bistrici in v Poljčanah so – podobno kot večina drugih domov v Sloveniji – s 15-minutnim protestom popoldne opozorili na odnos države do stanovalcev in zaposlenih.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so oblikovali in predstavili javnosti svoje zahteve. Med drugim zahtevajo zdravljenje starejših s koronavirusno boleznijo 19 v bolnišnicah.

1 od 4

Na to je v pismu ministroma za zdravje ter za delo pred dnevi opozoril tudi upokojeni odvetnik, zdaj stanovalec doma za starejše v Slovenski Bistrici, Miroslav Aleksander Kolenko. Tudi na protestu je znova opozoril na neenakopravnost starejših z drugimi državljani: »Gre vendarle za to, da imamo in po ustavi in po zdravstveni zakonodaji mi iste pravice kot drugi občani, ki se odpravijo na zdravljenje v bolnišnico. Za nas naj bi veljalo, da je dom infekcijska klinika, za nekoga drugega pa ne. Sprašujem se- in enkrat bo prišlo do teh podatkov – koliko ljudi je umrlo v domovih, ko jim ni bila nudena možnost, da bi jih odpeljali v bolnišnico ali pa jih nekdo ni hotel odpeljati? Njihovi svojci bodo verjetno imeli pravno in drugo možnost, da bodo tožili državo oz tistega, ki jim je to preprečil,« medni Kolenko. Opozoril pa je tudi na problematiko dolgoletnega urejanja dolgotrajne oskrbe: »Naj spomnimo, da se dolgotrajna oskrba že nekako dve desetletji ‘paca po predalih’, da so domovi kadrovsko podhranjeni, da ljudje izgorevajo …. Zdaj pa bi naj naprtili tem ljudem, da naj bi dom postal bolnišnica?«

Zaposleni v domu dr. Potrča so krizni dodatek dobili

Ena od zahtev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je takojšnja objava navodil za izplačilo kriznih dodatkov zaposlenim v domovih. No – v domu dr. Potrča Poljčane in enoti v Slovenski Bistrici so med redkimi, ki so krizni dodatek izplačali. (B. P. in L. V.)

Več o pismu ministroma preberite tu.