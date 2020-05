Tudi Vitanje v znamenju rahljanja ukrepov

V občini Vitanje štab Civilne zaščite trenutno deluje v minimalni operativni kadrovski sestavi in spremlja dogajanje v smislu sproščanja ukrepov. Opažajo, da občani upoštevajo varnostno razdaljo, dosledno nosijo tudi zaščitne maske. »Smo pa osredotočeni tudi na ponovno vzpostavitev izobraževalnih procesov v Osnovni šoli in Vrtcu Vitanje, ki bodo naslednji teden odprla vrata,« pravi poveljnik Andraž Pogorevc in dodaja, da jih čaka še priprava končnega razširjenega poročila o delovanju vitanjskega štaba Civilne zaščitne v času epidemije, s katerim morajo seznaniti pristojne državne institucije. V luči vse večjega rahljanja ukrepov in odlične epidemiološke slike virusnih obolenj, se namreč v kratkem pričakuje preklic aktiviranja državnega načrta Civilne zaščite, s tem pa tudi preklic delovanja občinskih štabov. Medtem se na občinski upravi pripravljajo na evidentiranje upravičenih stroškov za pridobitev morebitnih sredstev s strani države oziroma Evropskega solidarnostnega sklada.

