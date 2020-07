Tudi v Vitanju bo Turistično-informacijski center

V Centru Noordung naj bi prihodnjo pomlad odprli Turistično-informacijski center Vitanje (TIC). Kot je na zadnji seji vitanjskim svetnikom povedal direktor dr. Dominik Kobold, so denar za ureditev TIC-a zagotovili na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za evropska kohezijska sredstva, ki so namenjena občinam za uresničevanje manjših naložb. Vrednost projekta je ocenjena na 50.500 evrov in je financiran v višini 80 odstotkov, razliko potrebnega denarja prispevajo partnerice projekta, to pa so Občina Vitanje, Center Noordung, LTO Rogla-Zreče in Turistično društvo Vitanje. Da bo vitanjski TIC lahko zaživel, bodo v njem zaposlili osebo za najmanj 5 let.

Toda nekateri svetniki dvomijo, da bo TIC ustvaril dovolj prihodkov za kritje stroškov, ki jo prinaša zaposlitev. Bojijo se, da bi ti stroški sčasoma prešli v breme občinskega proračuna. Moti jih tudi, ker Občina v sodelovanju s Centrom Noordung ni pripravila jasne vizije turističnega razvoja s konkretnimi cilji, ki bi jih lahko preverjali in tako ocenjevali uspešnost dela na področju turizma.

Odprtje Turistično-informacijskega centra je predvideno konec aprila naslednje leto. Pisarne TIC-a bodo uredili v prostorih Centra Noordung. V okolici pa naj bi uredili takoimenovana zelena parkirna mesta. »V minulih dveh letih, odkar sem prevzel direktorovanje, smo z novimi vsebinami in prireditvami privabili precej gostov, v prihodnje jih bomo še več. Verjamemo, da nam bo uspelo. Pomembno je, da delamo dogovorno in prizadevno, sledimo svežim idejam, se lotevamo novih projektov. Z uspešnimi rezultati bomo dokazali, da so pomisleki in dvomi odveč,« je prepričan direktor Kobold.