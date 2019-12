Tudi v Oplotnici že praznično vzdušje

Tudi v občini Oplotnica bo veseli december postregel s številnimi prireditvami, srečanji in zabavami. Za njihovo organizacijo so in še bodo poskrbela lokalna društva ter šola in vrtec. Živahno je bilo že minuli konec tedna, ko so v grajskem parku v središču Oplotnice prižgali praznično razsvetljavo in postavili adventni venec. Na njem že gori prva adventna svečka. Ob adventnem vencu se bodo domačini ter obiskovalci od drugod lahko družili ves december. Za prva praznična dogodka so poskrbeli prizadevni člani Kulturnega društva Festival Oplotnica in Turističnega društva Oplotnica. Da so Oplotničani dobro obveščeni o pestrem prireditvenem utripu, so na oplotniški občinski upravi pripravili koledar prireditev v tiskani obliki. Prejela so jih vsa gospodinjstva v občini.

