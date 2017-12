Tudi v Oplotnici podražili vrtec in pomoč na domu

Oplotniški svetniki so sinoči potrdili predlagano podražitev programov Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Cene bodo višje za dobrih 5 odstotkov v prvem starostnem obdobju, za slabe 3 v drugem in za 8 odstotkov v kombinirahih odelkih.

Bodo pa na Oplotniškem tudi višje cene storitve pomoči na domu. Trenutno to storitev uporablja 19 občanov Oplotnice, med delavniki pa bodo po novem plačevali dobre 4 evre na uro, slabih pet za pomoč ob nedeljah in ponoči ter slabih 6 med prazniki. Občina ob prispevku uporabnika do polne ekonomske cene storitve doda še 12,5 evra.

Obe podražitvi sta zaradi odprave plačnih anomalij.

