Tudi v občini Vitanje bi postavili vetrnice

Tudi na območju občine Vitanje želijo izgraditi vetrnice. V Pobudi za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak je kot investitor navedena družba Dravske elektrarne Maribor.

Na površju Paškega Kozjaka načrtujejo postavitev štirih vetrnih agregatov, je razvidno iz pobude, tri od teh v celoti na območju občine Vitanje, ena pa bi stala meji občin Vitanje in Mislinja, blizu občine Dobrna.

Občina za zdaj ne nasprotuje

“Umestitev terja določene posege v sam prostor, v življenje in delo ljudi. Na prvo žogo tej ideji ne nasprotujemo, bomo pa pozorno spremljali dogajanje in ščitili interese, želje, potrebe in zahteve naših občank in občanov. To je naša dolžnost. Na koncu bomo najbrž vprašani tudi za pristanek in takrat bomo o tem skupaj odločali na občinskem svetu. Za zdaj pa posebne skepse ne zaznavam,” je komentiral župan Slavko Vetrih.

Do 140 metrov

Vse vetrnice skupaj bodo imele do 13,5 MW moči. Vsak vetrni agregat bo sestavljen iz temelja, premera približno 25 metrov, in stolpa višine med 110 in 140 metri, na katerega se namesti turbina z generatorjem in vso potrebno elektroniko. Premer rotorja bo med 125 in 145 metri. Agregati bi bili z dvema kablovodoma povezani na srednjenapetostne zbiralnice Trnovlje. Vsa stojišča vetrnih agregatov so predvidena v gozdu, je predvideno v pobudi.

Koliko od naselij in hiš?

Znotraj 800-metrskega pasu je tako skupaj 14 stanovanjskih objektov s hišnimi številkami, v 500-metrskem pasu jih je 6. Najbližji stanovanjski objekti so od vetrnic oddaljeni približno 400 metrov, piše v pobudi, pri čemer so vsi objekti na nižji nadmorski višini. Kot je še razvidno iz gradiva, je od predvidene lokacije vetrnic Vitanje oddaljeno okoli 2,8 kilometra, Trebuhinja 1,6 kilometra, Srednji in Spodnji Dolič 1,2 kilometra, Zgornji Brezen pa 1,25 kilometra.

Naložba je ocenjena na več kot 22 milijonov evrov, do izvedbe, če bo do nje dejansko prišlo, pa bo minilo še precej časa. Že samo umeščanje v prostor oziroma priprava prostorskih načrtov z vsemi postopki navadno traja več let.

(Nina Krobat, Foto: Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak)