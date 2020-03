Tudi v občini Slovenska Bistrica prepovedali obratovanje vseh lokalov in neživilskih trgovin

Tudi v občini Slovenska Bistrica so danes popoldne prepovedali obratovanje vseh lokalov in neživilskih trgovin. Prav tako pa so tudi preklicali organizacijo nujnega varstva otrok, skladno z novo okrožnico ministrstva za izobraževanje.

Štab Civilne zaščite Občine Slovenska Bistrica poziva k zaprtju vseh lokalov, razen trgovin z živili. V gostinskih lokalih in restavracijah je dovoljena dostava hrane ter prodaja in prevzem hrane na brezstični način.

Poudarjajo, da so PREPOVEDANA vsa javna zbiranja in druženja na javnih površinah, tudi na igriščih in igralih!

Trgovska podjetja pozivajo, da v svojih trgovinah namestijo razkužila. Občane pa, da v trgovino po nakupe najnujnejših stvari hodijo samo zdrave osebe brez spremstva otrok. Priporočajo uvedbo socialne distance in omejevanje števila oseb pri vstopanju.

Ob tem dodajmo, da je poveljnik Civilne zaščite občine Sl. Bistrica popoldne potrdil informacijo, da sta na območju občine dve osebi okuženi s koronavirusom.