Tudi v CVD Golovec odpovedali številne aktivnosti

Razglašena epidemija v Sloveniji je tudi uporabnikom Centra za varstvo in delo Golovec močno spremenila življenje in njihov vsakdan. Zavod je sprejel in izvajal vsa priporočila in ukrepe pristojnih institucij, vse v smeri zajezitve širjenja koronavirusa v državi. »Zadovoljni smo, da smo zaenkrat vsi zdravi. V smeri uvajanja ukrepov smo morali začasno prepovedati obiske svojcev v zavodu, samostojne izhode uporabnikov iz zavoda, začasno smo zaprli varstveno-delovni center, kamor uporabniki z veseljem odhajajo na delo. Odpovedali smo vse prostočasne aktivnosti, interesne dejavnosti, druženja z društvi, odpovedana so letovanja v mesecu juniju in še bi lahko naštevali,« pojasnjujejo v CVD Golovec.

Uporabljali nove tehnologije

Uporabniki ostajajo na svojih enotah, družijo se z zaposlenimi, ustvarjajo, uporabljajo sodobno tehnologijo, v manjših skupinah se odpravijo na sprehod oziroma posedajo zunaj na terasah. V sklopu zmožnosti poskrbijo tudi za urejanje svojih bivalnih okolij.

Uporabnikom omogočajo, da prek telefonov in drugih tehnologij ohranjajo stike s svojimi domačimi. Od 10. maja so v zavodu ponovno, pod posebnimi pogoji, dovoljeni tudi obiski svojcev naših uporabnikov. »Uporabniki so spremembe dobro sprejeli in ponovno dokazali, kako prilagodljivi in skromni so. Zaposleni smo se trudili, da smo s skupnimi močmi reševali njihove stiske in jim nudili pomoč pri njihovih vprašanjih.«

Vsekakor se vsi že veselijo časov, ko se bodo ponovno lahko brezskrbno družili, se svobodno gibali in ponovno organizirali različne aktivnosti, ki bodo prispevale k višji kvaliteti življenja. (UC)