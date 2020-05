Tudi v Celju knjižni sejem na zraku

Knjižni sejem poteka letos malce drugače kot prejšnja leta. V okviru prireditev, ki v glavnem potekajo virtualno, bodo v celjski knjigarni Antika, danes in jutri, knjige vseeno postavili na svež zrak.

Med 10. in 18. uro bo na ogled ponudba okrog 20 slovenskih založb, produkcije, ki je nastajala tudi v času korone. Številni založniki so namreč tudi v preteklih mesecih kljub negotovim razmeram izdajali knjige, ki jih bodo končno lahko ponudili in predstavili – v živo. Sodelujoče založbe so za sejem pripravile poseben izbor knjig s sejemskimi popusti.

Celjska knjigarna Antika je ena izmed štirih v Sloveniji, ki v času Slovenskih dnevov knjige organizira knjižni sejem.