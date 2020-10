Tudi na Štajerskem včeraj marsikje rekordno število novih okuženih

Tudi na Štajerskem so včeraj marsikje zabeležili rekordno število novih okuženih.

Tudi v štajerskih občinah so včeraj marsikje zabeležili rekordno število novih primerov okužbe.

V Celju je bilo odkritih 45 novih okužb, kar predstavlja skoraj 170 odsotni tedenski porast.

Kar 30 novih primerov so včeraj zabeležili v Šentjurju, kar je 204 odstotni tedenski porast, skupaj je tam aktivno potrjenih že 109 primerov okužbe.

V Slovenski Bistrici je bilo 14 novih primerov, v Poljčanah 8, v Vojniku, Slovenskih Konjicah in Oplotnici pa po 6.

Po štirje novi primeri so bili v Zrečah in Šmarju pri Jelšah, v Vitanju in Rogaški Slatini pa po trije.

V zadnjem mesecu tudi novi primeri smrti

V zadnjem mesecu dni so prve primere smrti oseb s koronavirusno boleznijo zaznali tudi v občinah Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Oplotnica.

Od 21. septembra do včeraj so skupaj umrli štirje občani Rogaške Slatine, stanovalci tamkajšnjega doma starejših. V tem času so umrli tudi po en občan Slovenskih Konjic, Oplotnice in Šmarja pri Jelšah.

Med občani Celja v zadnjem mesecu dni niso zabeležili smrti oseb s koronavirusno boleznijo, je pa v tem času v celjski bolnišnici umrlo 12 oseb iz drugih občin.

Tudi v občinah Šentjur, Slovenska Bistrica, Vojnik, Zreče, Poljčane, Dobrna, Rogatec. Vitanje, štore, Makole, Podčetrtek in Dobje v zadnjem mesecu ne beležijo novih smrti oseb s to boleznijo.

Koliko oseb je umrlo doslej in kje?

Po podatkih Sledilnika Covid-19 je od začetka epidemije, torej od letošnje pomladi, na tem območju umrlo največ občanov Šmarja pri Jelšah, skupaj kar 39, skoraj vsi v prvem pomladnem valu epidemije, ko so se v primežu koronavirusa znašli v tamkajšnjem Domu upokojencev. Večina umrli je bilo stanovalcev doma.

Od začetka epidemije je skupaj umrlo pet občanov Maribora.

Sledi Rogaška Slatina s štirimi umrlimi osebami, ki so umrle s koronavirusno boleznijo v zadnjem mesecu dni. Po eno umrlo osebo pa so doslej zabeležili v občinah Slovenske Konjice, Oplotnica, Šentjur, Podčetrtek.