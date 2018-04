Tudi na našem območju živijo šakali!

Ste vedeli, da tudi pri nas živijo šakali? Da so posamezne opazili že marsikje na Štajerskem, tudi v Celjski kotlini in denimo v okolici Slovenskih Konjic? O tem pišejo v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE in poročajo na Radiu Rogla.

“Podatki lovcev kažejo, da so šakali, sicer na redko, razpršeni po celotni Štajerski. Je žival, ki ima rada odprte in zaraščene površine. Rad se zadržuje tam, kjer je mozaik gozda in kmetijskih površin,” je za NOVICE pojasnil dr. Hubert Potočnik iz ljubljanske Biotehniške fakultete in zatrdil, da človeku praviloma ni nevaren.

