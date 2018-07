Tudi na konjiškem Centru za ravnanje z odpadki zmanjkuje prostora

Tudi na konjiškem Centru za ravnanje z odpadki za odpadno embalažo zmanjkuje prostora. Komunalna podjetja po vsej Sloveniji se zaradi kopičenja neprevzete odpadne embalaže srečujejo s težavami. Upravno sodišče je namreč januarja letos odločilo, da družbam za ravnanje z odpadno embalažo ni treba odpeljati vse odpadne embalaže, ki jo komunalna podjetja zberejo, ampak le določen delež, ki ga določi ministrstvo za okolje. To pomeni, da jo kar nekaj ostane komunalnemu podjetju in ta se kopiči.

Tako je tudi v konjiškem Javnem komunalnem podjetju, kjer je bilo konec junija letos kar 80 ton odpadne embalaže. To je 20 ton več, kot so njihove zmogljivosti. Za takšne količine nimajo ustreznih in pokritih skladišč in jih po zakonodaji tudi niso dolžni imeti. Plastika se kopiči, nestabilno vreme pa otežuje redno delo. Še posebej je nevarno, ko veter raznaša plastične vrečke naokrog, tudi do bližnje avtoceste. Poleg tega se lahko v teh kupih odpadne plastike zaredijo glodavci in mrčes, lahko tudi zagorijo.

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in

Zbornica komunalnega gospodarstva, katere del je tudi konjiško komunalno podjetje so skupaj glede ureditve pozvali ministrstvo za okolje, da takoj sprejme ukrepe, ki bodo preprečili okoljsko katastrofo zaradi neprevzemanja odpadne komunalne embalaže. Sicer so razmere v Konjicah, v primerjavi z ostalimi centri še vzdržne.

