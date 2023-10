Tudi na Keblju odločen NE vetrnicam na Pohorju

Tudi krajani Keblja so se včeraj, 8. oktobra, na zboru krajanov izrekli proti vetrnim elektrarnam na Pohorju. In to soglasno.

Predstavniki investitorjev, podjetja Energija na veter, so na zboru predstavili načrtovani projekt. A na Keblju tovrstne naložbe ne želijo. »Na glasovanju smo bili soglasni, izrekli smo se proti vetrnicam in sprejeli smo sklep, da izrecno nasprotujemo postavitvi vetrnih elektrarn na območju KS Kebelj in Pohorja, torej na območju Areha in Treh kraljev,« pravi predsednik KS Kebelj Rok Grm.

Na območju te krajevne skupnosti je predvidenih vsaj 21 vetrnih elektrarn. Da gre za vročo problematiko, kaže dobro obiskan zbor. »Prišlo je okoli 250 ljudi, od tega okoli 160 krajanov, ki so kasneje soglasno glasovali proti vetrnicam,« pove Grm. Investitorju očitajo, da so prišli s pojasnili o naložbi komaj zdaj, namesto pred petimi leti. In še to na povabilo krajanov. »Ne da bi nas kdo kaj vprašal, so hoteli postaviti vetrnice. Ampak mi smo Pohorci. Če hočeš vzeti, boš moral preko nas. Ne odstopamo od svojega stališča, ne damo kar tako svoje zemlje!« dodaja predsednik KS Kebelj.

Predivoma bodo projekt predstavili tudi na zboru krajanov, ki bo prihodnjo nedeljo, 15. oktobra, na Šmartnem na Pohorju.

Investitorji z načrti pred javnost

Kot je znano namerava družba Energija na veter na območju Rogle, Treh kraljev in Areha postaviti 56 vetrnic, ki bodo visoke kar 200 metrov, nazivna moč celotnega vetrnega parka naj bi bila 196 mW.

Konec septembra so investicijo predstavili na Treh kraljih. Vetrne elektrarne na Pohorju naj ne bi imele posebnih negativnih vplivov na okolje in življenje ljudi, je med drugim poudarila Jana Habjan in dodala, da so pripravljeni na vse nadaljnje pogovore z lokalnim prebivalstvom: »Naša edina namera je, da delujemo v dobrobit družbe kot celote. Da delujemo v smeri vseh smernic po zelenem prehodu, po obnovljivih virih energije, tudi iz vetra, ki jih potrebujemo vsi, k čemur smo se zavezali v Sloveniji in svetu. Na drugi stani tudi, da najdemo dobrobit za krajane, za tiste, ki živijo na in pod Pohorjem. Da se za njih zagotovijo prednosti, da se zagotovi cenejša električna energija, za najbližje tudi brezplačna el. energija, da se zagotovi možnost dodatne cestne in druge infrastrukture, ki je potrebna za nadaljnji razvoj Pohorja.«

Upajo na razumnejše odločitve krajanov

Očitek, da investitor skuša z drobljenjem projekta zaobiti zakonodajo, zavračajo, Jana Habjan trdi, da delujejo skladno z zakoni.

Pohorje so izbrali na podlagi vseh kriterijev, ki so jih presojali, dodaja Habjan: »Prvi je veter, ki je bil izmerjen ter potrjen kot odličen in primeren. Ključen segment je to, da imamo možnost priklopa oz. prevzema vse proizvedene električne energije v omrežje. Lokacija na Pohorju je edina, ki lahko takšno nazivno moč prenese. Tu sta v obeh dolinah tudi na voljo dva RTP-ja, ki omogočata tovrsten prevzem. Z Elesom je že sklenjen dogovor v zvezi s tem.«

Koliko bi stal celoten projekt?

Gradbeno dovoljenje za postavitev vetrnic je v procesu pridobivanja, nadalje pojasnijo. Lastnik večine zemljišč, kjer naj bi stale, je država. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 250 do 300 milijonov evrov; za vseh 56 vetrnih elektrarn, kablovod, cestne povezave, prenovo RTP … Projekt vodi podjetje Energija na veter, katerega končni in dejanski lastnik je Mitja Hertiš – pojasni Habjan in tudi, da so sredi septembra že bili na srečanju z eno od bank, ki je pripravljena financirati ta projekt.

Bodo upoštevali mnenje krajanov? »Z vsako KS smo se pripravljeni posebej pogovarjat o vsaki posamezni vetrni elektrarni. Ključno je, da se upošteva krajane, da so oni tisti, ki sprejmejo to investicijo v svoje okolje, ki sprejmejo tudi vse prednosti, ki jih ta investicija ponuja,« je med drugim zagotovila Jana Habjan.

Toda nasprotovanj je vse več; mnogo krajanov, tudi v Civilni iniciativi ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn, vztrajno ponavljajo: »Tega tu ne bomo dovolili!«

‘Tace stran od Pohorja’

Civilna iniciativa je s protestnim shodom na Treh kraljih odločno nasprotovala projektu. Postavili so transparente ob cesti do Treh kraljev in na travniku pod tamkajšnjo cerkvijo, kjer je potekal shod. Na njem se je zbralo okoli sto protestnikov. Več govornikov je opozorilo na po njihovem sporno naložbo in posledice za naravo, življenje na Pohorju.

Tudi v Krajevni skupnosti Tinje so se na zboru krajanov v septembru soglasno odločili, da vetrnic ne želijo.

Poziv ministrstvu

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na septembrski seji izglasoval sklep, s katerim pozivajo upravni organ – Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki vodi so pozvali, da ustavi (integralni) postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za 35 vetrnih elektrarn na območju Treh kraljev in Areha. Hkrati so ministrstvo pozvali, da ustavi tudi vse ostale morebitne postopke umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorje, ki so v teku ali so načrtovane. (B. Petelinšek)