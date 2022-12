Jaslice so kipci ali slike, postavljeni na izbrano mesto za božične praznike kot ponazoritev simboličnega Kristusovega rojstva. Božične jaslice sestavljajo hišica ali koliba ter sveta družina. Sveto družino pri božičnih jaslicah sestavljajo Marija z Jezusom, sv. Jožef in trije kralji. Na hišici božičnih jaslic je običajno angel ali repatica. Okrog običajno še postavijo ovčke, kravo in oslička. Ene takšnih so na ogled na Hudinji.

